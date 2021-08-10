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الرياضة

عموتة يلحق مذكر بطاقم المحلي

منذ 3 دقائق
مومن والخلفي في طريقهما إلى المنتخب علمت «الصباح» أن الحسين عموتة، مدرب المنتخبين الأولمبي والمحلي، استعان بمولود مذكر، مدرب السد القطري لأقل من 19 سنة، للاشتغال رفقته بالمنتخب المحلي، المشارك في نهائيات البطولة العربية للمنتخبات، التي تنظمها قطر في دجنبر المقبل، استعدادا للتحضيرات لمونديال 2022. وعلمت «الصباح» أن عموتة قررأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق

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