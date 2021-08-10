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“ريفولي” يقتل والدته بتلفاز
اهتز حي سيدي عمر بالمدينة العتيقة بمكناس، أول أمس (الأحد)، على وقع جريمة قتل مروعة، بطلها أربعيني قام بتصفية والدته السبعينية في ظروف غامضة، بعد أن هوى عليها بتلفاز. ويبلغ المتهم من العمر 42 سنة، وأمضى سنوات عديدة عاملا بالديار الإسبانية، قبل أن يتم ترحيله إلى أرض الوطن، من قبلأكمل القراءة »
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