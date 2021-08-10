حوادث
تنصيب مسؤولين قضائيين جدد بخريبكة
أحمد مسموكي وكيلا عاما للملك وعبد اللطيف عبيد رئيسا أول لاستئنافية المدينة احتضنت القاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف بخريبكة، نهاية الأسبوع، الجلسة الرسمية لتنصيب المسؤوليين القضائيين الجدد بالدائرة القضائية بخريبكة، بعد الموافقة الملكية على اقتراحات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في دورته الأخيرة، والتي قررت تعيين أحمد مسموكي وكيلا عاما للملكأكمل القراءة »
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