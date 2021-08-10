حوادث
إيقاف مروج ممنوعات بطنجة
علم لدى ولاية أمن طنجة، أن مصالحها تمكنت، السبت الماضي، من إيقاف شخص يشتبه في انتمائه لشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار في المخدرات القوية والأقراص المهلوسة، وضبطته متلبسا بحيازة كمية متنوعة من المخدرات الصلبة، التي كان يستعد لتوزيعها على زبنائه بأحياء المدينة. واستنادا إلى مصدر الخبر، فإن المعني بالأمر، البالغأكمل القراءة »
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