الرياضة
العصبة و»كاف» في 15 غشت
قررت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم إجراء الدور التمهيدي لمسابقتي عصبة الأبطال وكأس الكنفدرالية في 15 غشت الجاري. وأكدت “كاف” في بلاغ رسمي أن منافستي عصبة الأبطال وكأس الكنفدرالية، ستنطلقان في 20 غشت الجاري، على أن تجرى قرعة الدور التمهيدي في 15 من الشهر ذاته. يذكر أن النسخة الماضية من عصبةأكمل القراءة »
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