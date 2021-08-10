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“ريمونتادا” كورونا تحجر على الأندية
كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، أن جل أندية القسمين الأول والثاني قررت العودة إلى الحجر الفندقي، من خلال برمجة معسكرات مغلقة للاعبيها ومرافقيها في الفنادق، استعدادا للموسم المقبل. وحسب المعطيات نفسها، فإن الفرق وجدت نفسها مضطرة لعزل لاعبيها في فنادق، ومنعهم من التنقل إلى منازلهم بعد التداريب، تفاديا لإصابتهم بالفيروس،أكمل القراءة »
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