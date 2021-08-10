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بانوراما

جدير بالزيارة: إمليل… الماء والخضرة

منذ 4 دقائق
شلال بمنطقة إمليل (خاص)
لا تستقيم زيارة مراكش، عاصمة البهجة والوجهة السياحية الأولى بالمغرب، إلا بجولة تأخذ الزائر إلى المناطق الطبيعية المجاورة لها، سيما المناطق الجبلية ومنها منطقة إمليل، التي باتت وجهة للراغبين في الاستمتاع بجمال الطبيعة والهدوء والسكينة، وعشاق الرياضات الجبلية. وتتموقع إمليل، على بعد 70 كيلومترا، من مراكش، مرورا بتحناوت ومولاي ابراهيمأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق

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