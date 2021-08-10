بانوراما
جدير بالزيارة: إمليل… الماء والخضرة
لا تستقيم زيارة مراكش، عاصمة البهجة والوجهة السياحية الأولى بالمغرب، إلا بجولة تأخذ الزائر إلى المناطق الطبيعية المجاورة لها، سيما المناطق الجبلية ومنها منطقة إمليل، التي باتت وجهة للراغبين في الاستمتاع بجمال الطبيعة والهدوء والسكينة، وعشاق الرياضات الجبلية. وتتموقع إمليل، على بعد 70 كيلومترا، من مراكش، مرورا بتحناوت ومولاي ابراهيمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا