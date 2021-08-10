حوادث
6 سنوات لسارق ألبسة ومعدات منزلية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة بالتسلق. وتقدم صاحب منزل ثانوي يقع بتراب جماعة مولاي عبد الله، بشكاية أمام المركز الت رابي للدرك الملكيأكمل القراءة »
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