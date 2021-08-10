الرياضة
القنيطرة تنتفض بسبب “الكاك”
المشجعون الغاضبون يطالبون بإبعاد المسيرين الحاليين تقود فئة عريضة من الجمهور القنيطري “حراكا” عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بأوضاع النادي القنيطري، قبل أيام قليلة من الجمع العام، الذي ينتظر أن يسفر عن رئيس جديد يخلف علي الرماش، المستقيل أخيرا. وأطلق الجمهور “هاشتاغ” تحت شعار “القنيطرة تنتفض”، بعد العريضة التيأكمل القراءة »
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