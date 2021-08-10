بانوراما
قيمة غذائية: الخيار يحسن حركة الأمعاء
ينصح اختصاصيو التغذية بتناول الخيار بشكل يومي، نظرا لفوائده الكثيرة، فحسب ما أثبتته الدراسات العلمية، فإنه يساعد على التقليل من مضاعفات مرض السكري، عن طريق تقليل مستويات الإجهاد التأكسدي وإجهاد الكربونيل اللذين ترتفع مستوياتهما عند مرضى السكري. كما أن تناول الخيار يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، لاحتوائه على مستوياتأكمل القراءة »
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