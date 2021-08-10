الرياضة
آسفي يشترط 200 مليون لتسريح خابا
حدد المكتب المسير لأولمبيك آسفي، المبلغ الأدنى للتنازل عن مهاجمه حمزة خابا في 200 مليون. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن مسؤولي الفريق رفضوا كل العروض التي توصل بها اللاعب، نظرا لضعف قيمتها المالية، واشترطوا رفع القيمة، قبل مناقشة باقي البنود. وأفاد مصدر مسؤول أن آخر عرض تقدم به المغربأكمل القراءة »
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