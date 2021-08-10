الرياضة
رسالة رياضية: أندية
منذ فتح الانتقالات الصيفية الأسبوع الماضي، أبرمت أغلب الأندية عقودا مع لاعبين ومدربين جدد. وباستثناء فريقين أو ثلاثة على أقصى تقدير، فإن جميع الأندية الأخرى تعاني مشاكل مالية، تتعلق إما بنزاعات وديون، أو غياب التوازن المالي، بين الموارد والإنفاق. ولم تصرف أغلب الأندية مستحقات لاعبيها ومدربيها عن الموسم الماضي، ومعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا