بانوراما
تاويل: طرق تنظيف وتعقيم الأحذية
من بين الاحتياطات التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل منع انتشار الفيروسات، كيفما كان نوعها، الحرص على تعقيم الأحذية وتنظيفها بطريقة صحيحة. ومن بين النصائح التي تساعد على تحقيق ذلك، إضافة منظف الملابس إلى الماء الدافئ، ومزجهما جيدا، على أن يرش المزيج على الحذاء. وفي المرحلة الموالية تستخدم اسفنجةأكمل القراءة »
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