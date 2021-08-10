الرياضة
صفقة رحيمي… التفاصيل الكاملة
الرجاء يستفيد من ثلاثة ملايير واللاعب تنازل عن 300 مليون ويرحل بعد النهائي العربي أنهى الرجاء صفقة انتقال لاعبه سفيان رحيمي، إلى العين الإماراتي، قيمتها ثلاثة ملايير، سينالها الفريق الأخضر، عبر دفعتين. وتنازل رحيمي عن أكثر من 300 مليون، من مستحقاته العالقة لدى الفريق البيضاوي، بغية تسهيل انتقاله للإمارات، علماأكمل القراءة »
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