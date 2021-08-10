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بانوراما

نصائح تجميلية: خطوات للحصول على حواجب “مثالية”

منذ 5 دقائق
توضع علامات صغيرة تشبه الشعر بالقلم ليبدو الحاجب طبيعيا (خاص)
تلعب الحواجب دورا كبير في الحصول على إطلالة مميزة، إذ لا يكفي فقط وضع “الماسكارا” و”الأيلاينر” للحصول على نظرة جميلة، إذ يتطلب أيضا الاهتمام بالحواجب. فمن بين النصائح التي يقدمها الخبراء من أجل الحصول على حواجب كثيفة تواكب الموضة الحالية، الحرص قبل تطبيق قلم أو بودرة التحديد، على استخدام المستحضرأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق

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