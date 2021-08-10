الرياضة
ألكنتارا: نريد الفوز بكل شيء
لاعب ليفربول قال إنه عانى ألما شديدا ويسعى لتجاوزه قال الدولي الإسباني ثياغو ألكنتارا، لاعب ليفربول، إن فريقه يسعى للفوز بكل الألقاب هذا الموسم، وتجاوز صعاب الموسم الماضي. وأوضح ألكنتارا في حوار مع قناة ليفربول الرسمية، أنه شعر بآلام شديدة أخيرا، ويسعى لتجاوز ذلك قبل بداية الموسم الجديد. وأضاف لاعبأكمل القراءة »
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