الأولى
بعد 18 شهرا… “عطينا حمارنا”
عدد كبير من المغاربة لا يلتزمون بحظر التجول وأحياء شعبية لا تحترم قرارات الحكومة والسلطات ملّت من المراقبة والزجر لقد مل المغاربة من كورونا و”ما جا منها”، بدءا من الكمامة إلى التعقيم. بعد 18 شهرا من الحرب مع فيروس “مسطي” حيّر العلماء والخبراء عبر العالم، “عطا” المغاربة “حمارهم”، وقررواأكمل القراءة »
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