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الشاهدي يحضر لمعرض خريفي
يضع اللمسات الأخيرة على لوحات ستعرض لأول مرة بفيلا الفنون بالبيضاء يستعد الفنان التشكيلي عبد الإله الشاهدي لتنظيم معرض فني، قريبا، بفضاء فيلا الفنون بالبيضاء. وكشف الشاهدي، في حديث مع “الصباح” أنه يضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من اللوحات، التي سيقدمها في المعرض تزامنا مع فصل الخريف والدخول الثقافي المقبل،أكمل القراءة »
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