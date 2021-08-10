وطنية
بلاد الحرمين تستقبل المعتمرين
إجراءات مشددة لزيارتها أهمها التلقيح والمملكة تنوي استضافة مليوني معتمر شهريا ذكرت وكالة الأنباء السعودية، السبت الماضي، أن المملكة ستتلقى تدريجيا طلبات العمرة من الخارج، ابتداء من أمس (الاثنين)، و»بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر، موزعة على 8 فترات، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريا». وكانت سلطات الحجأكمل القراءة »
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