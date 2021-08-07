10 آلاف و609 إصابات جديدة و92 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 10 آلاف و609 إصابات جديدة بكورونا المستجد و6473 حالة شفاء و92 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 15 مليون و37 ألفا و701 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و896 ألف و199 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 687 ألف و292 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 605 آلاف و431 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 88.1 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و255 بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (30) والرباط-سلا-القنيطرة (13) ومراكش-آسفي (12)، وسوس-ماسة (9)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (7)، ودرعة-تافيلالت (6)، وجهة الشرق (5)، وبني ملال-خنيفرة (3)، وفاس مكناس (3)، وكلميم واد نون (2)، والعيون الساقية الحمراء (2).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (3051)، والرباط-سلا-القنيطرة (1479)، وسوس-ماسة (1108)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (1106)، ومراكش-آسفي (1034)، والشرق (812) وبني ملال-خنيفرة (600)، ودرعة-تافيلالت (494)، وفاس-مكناس (355)، والعيون-الساقية الحمراء (279)، وكلميم-واد نون (202)، والداخلة-وادي الذهب (89).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1885 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 29 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 71 ألف و606 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 240، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1544، 1033 منها تحت التنفس الاصطناعي (46 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و987 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، فقد بلغ 43.1 بالمائة.