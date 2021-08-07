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قضية “بيغاسوس”.. المغرب سيباشر إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسبانية
سيباشر المغرب، من خلال مكتب المحاماة إيرنيستو دياث-باستين إي أبوغادوس، إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسبانية، على خلفية النشر والبث المتكرر على التراب الإسباني لافتراءات كاذبة، مغرضة ومضللة ضد المملكة، وذلك ارتباطا بـ “التجسس غير القانوني المزعوم لمواطنين إسبان”. وذكر بلاغ صادر عن مكتب المحاماة، اليوم السبت، أن “المملكة المغربيةأكمل القراءة »
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