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مراكش .. إقامة مستشفى ميداني إضافي للتكفل بحالات الإصابة بكوفيد-19
أعطيت اليوم السبت بمراكش، انطلاقة أشغال إنجاز مستشفى ميداني إضافي للتكفل بحالات الإصابة الحرجة بكوفيد-19، وذلك قصد تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية بالمدينة الحمراء. وأشرف والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز هذا المستشفى الميداني على مساحة 1600 متر مربع، مماأكمل القراءة »
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