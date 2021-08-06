القطاع البنكي.. إحداث 39 شباكا إلكترونيا جديدا خلال 2021

كشف مركز النقديات عن أن وتيرة توسيع خريطة الشبابيك الالكترونية البنكية، خلال الفصل الأول من 2021، عرفت تباطؤا بإحداث 39 شباكا آليا جديدا فقط، ليصل عدد الشبابيك الآلية إلى 7.773 شباكا، أي بزيادة لم تتجاوز 0,5% مقارنة مع متم 2020 .

وأضاف المركز، في تقرير حديث له حول النشاط النقدي بالمغرب، أن الستة أشهر الأولى من السنة الجارية سجلت القيام بـ 160,3 مليون عملية سحب بواسطة البطاقات المغربية والأجنبية، بارتفاع بلغت نسبته 20,7%، أي بقيمة إجمالية تقدر بـ 156,5 مليار درهم (+19,8%)، وهو ما يمثل معدل نشاط شهري يصل إلى 4.044 عملية سحب بقيمة 3,9 مليون درهم.

وفي ما يخص المدن الأكثر تجهيزا، ذكر التقرير أن البيضاء تتصدر القائمة بـ 1.527 شباكا، متبوعة على التوالي بالرباط (643)، ومراكش ( 640)، وطنجة (458)، وأكادير (410)، وفاس (391).

وحسب المصدر ذاته، فإن نسبة عدد البطاقات الصادرة عن الشبابيك الالكرتونية في المغرب، والمحددة بعدد البطاقات البنكية المغربية على مستوى كل شباك الكتروني، بلغت 2305 إلى غاية 30 يونيو 2021.