الصباح الفني
لمجرد: حياتي شأن خاص
قال إنه يحضر لألبوم غنائي سيكون الثاني في مسيرته الفنية أثار آخر خروج إعلامي للفنان سعد لمجرد، جدلا كبيرا، إذ أنه رفض، الحديث عن حياته الخاصة، وتهمة الاغتصاب التي تلاحقه منذ سنوات. وقال لمجرد في حديثه مع إحدى القنوات المصرية، إنه لا يرغب في الربط بين عمله وفنه وبين الأزماتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا