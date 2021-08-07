وطنية
عائدات الجالية تفوق 44 مليار درهم
إطلاق نسخة جديدة لمنصة “مغربكم” احتفاء باليوم الوطني للمهاجر لم تمنع جائحة كورونا التي ضربت العالم، منذ مارس 2020، المغاربة المقيمين بالخارج، من تحويل أزيد من 44.19 مليار درهم، خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل 29.83 مليار درهم، في الفترة نفسها من السنة الماضية. ويشكل اليوم الوطني للمهاجر، الذيأكمل القراءة »
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