الصباح الفني
الباز يثور ضد الإعلانات
انتقد الفنان أنس الباز بشدة لجوء بعض الفنانين إلى الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي بثمن بخس. وقال الباز في مقطع فيديو في حسابه على “أنستغرام”، إن شركتين متخصصتين في الإعلانات، عرضتا عليه نشر إعلانات لأشخاص في حسابه الخاص، مقابل الحصول على 300 درهم عن كل إعلان، وهو ما اعتبره مساأكمل القراءة »
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