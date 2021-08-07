وطنية
كودار سائق “الجرار” في الحملة
الأصالة والمعاصرة يختار نائب رئيس المكتب الفدرالي مديرا عاما في معركة البرامج اختار المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بالإجماع، سمير كودار لقيادة «الجرار» في معركة البرامج، إذ عين مديرا عاما للحملة الانتخابية المقبلة، في سياق الاستعداد لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. واطلع أعضاء المكتب السياسي، خلال اجتماعهم المنعقد الأربعاء الماضي، علىأكمل القراءة »
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