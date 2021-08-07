ملف الصباح
كورونـا… “فيـن غـاديـا بنـا”؟
ارتفاع الإصابات وانتشار متحور “دلتا” جعلا الوضعية الوبائية مقلقة والحجر الصحي وارد في ظل ارتفاع الحالات المهول، الذي يعرفه المغرب بعد انتشار متحور “دلتا” وتخفيف القيود عن المواطنين، تحوم الشكوك حول الوضعية الوبائية في البلاد وتطرح الأسئلة حول مدى قدرة المنظومة الصحية على المقاومة ومدى استعداد المسؤولين لمواجهة انهيارها فيأكمل القراءة »
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