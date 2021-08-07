ميسي وبرشلونة … الطلاق المرير ديون “البارصا” دفعت الاتحاد الإسباني إلى رفض العقد الجديد وباريس يتربص صدم برشلونة جماهيره والعالم، بإعلان رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوفه، أول أمس (الخميس)، بعدما تعذر عليه تمرير عقده الجديد بالاتحاد الإسباني، لأسباب وصفها ب”المالية والهيكلية”، رغم وجود اتفاق بين الطرفين منذأكمل القراءة »
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