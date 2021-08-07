fbpx
الرياضة

منذ دقيقتين
Real Madrid's German midfielder Toni Kroos (L) challenges Barcelona's Argentine forward Lionel Messi during the "El Clasico" Spanish League football match between Barcelona FC and Real Madrid CF at the Camp Nou Stadium in Barcelona on December 18, 2019. (Photo by LLUIS GENE / AFP)
  ميسي وبرشلونة … الطلاق المرير ديون “البارصا” دفعت الاتحاد الإسباني إلى رفض العقد الجديد وباريس يتربص صدم برشلونة جماهيره والعالم، بإعلان رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوفه، أول أمس (الخميس)، بعدما تعذر عليه تمرير عقده الجديد بالاتحاد الإسباني، لأسباب وصفها ب”المالية والهيكلية”، رغم وجود اتفاق بين الطرفين منذأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين

زر الذهاب إلى الأعلى