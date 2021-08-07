fbpx
الرياضة

النهائي العربي دون جمهور

منذ دقيقتين
البنا يقود طاقم تحكيم مصريا للمباراة استسلم الاتحاد العربي لكرة القدم، إلى قرار السلطات، وقرر إقامة النهائي العربي، الذي يجمع الرجاء باتحاد جدة السعودي، في 21 غشت الجاري، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، دون جمهور. وحاولت اللجنة المنظمة، إقناع السلطات، بحضور نسبي من الجمهور للنهائي، لضمان نجاح البطولة، إلاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين

زر الذهاب إلى الأعلى