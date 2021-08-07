الرياضة
النهائي العربي دون جمهور
البنا يقود طاقم تحكيم مصريا للمباراة استسلم الاتحاد العربي لكرة القدم، إلى قرار السلطات، وقرر إقامة النهائي العربي، الذي يجمع الرجاء باتحاد جدة السعودي، في 21 غشت الجاري، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، دون جمهور. وحاولت اللجنة المنظمة، إقناع السلطات، بحضور نسبي من الجمهور للنهائي، لضمان نجاح البطولة، إلاأكمل القراءة »
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