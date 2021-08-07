الرياضة
اللجنة الأولمبية… تكشف عورة الجامعات
وفرت وسائل لوجستيكية وطبية وإدارية عالية الجودة للمشاركين والتزمت الحياد في الصراعات كشفت المشاركة المغربية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، معطيات موضوعية، بخصوص ضعف المردود التقني للجامعات الرياضية الأولمبية المشاركة، مقابل ما وفرته اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، من وسائل وموارد لوجستيكية وإدارية ورياضية وطبية وتنظيمية. حاولت اللجنة الوطنية الأولمبية عدمأكمل القراءة »
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