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بانوراما

التعرق المفرط يحافظ على حرارة الجسم

منذ دقيقة واحدة
سارة حجي
الدكتورة حجي قالت إنه يساهم في التخلص من المواد المضرة قالت الدكتورة سارة حجي، طبيبة عامة، إن التعرق مهم جدا للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية، مضيفة أنه كلما ارتفعت درجة الحرارة أصبح مفرطا، لكنه ليس دائما ناتجا عن حالات مرضية. عن أسباب التعرق المفرط خلال الصيف، ومحاور أخرى، تتحدثأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة

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