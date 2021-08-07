افتتاحية
حرب الإشاعة
جوزيف جوبلز، وزير الدعاية في عهد أدولف هتلر، وأحد أساطير الحرب النفسية في الحرب العالمية الثانية، كان يردد باستمرار، “اكذب ثم اكذب، ثم اكذب حتى يصدقك الناس”. ظل جوبلز يعتبر الكذب والدعاية المغرضة والإشاعة الممنهجة والموجهة والمبرمجة سيفه البتار، لإرهاب الخصوم وتحطيمهم وإرباك مخططاتهم. ورغم مرور سنوات على رحيل صاحبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا