توظيف مالي لمبلغ 6,5 مليار درهم من فائض الخزينة

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، اليوم الخميس، ثلاث عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 6,5 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن العملية الأولى تتعلق بتوظيف مبلغ 4,5 مليار درهم لمدة سبعة أيام، وبسعر فائدة متوسط نسبته 1,46 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية الثانية تهم توظيف مبلغ 1,5 مليار درهم ليوم واحد، بسعر فائدة نسبته 1,18 في المائة، مشيرا إلى أن العملية الثالثة تهم مبلغ 500 مليون درهم ليوم واحد، بسعر فائدة نسبته 1,52 في المائة.