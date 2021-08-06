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مغاربة “ترفحو” مع كورونا
ودائع الأسر لدى البنوك ارتفعت بـ3800 مليار والحسابات بـ”الدوفيز” زادت بـ 12.8 في المائة صدق أو لا تصدق، المغاربة أصبحوا أكثر غنى خلال الجائحة، هذا ما أكده التقرير الأخير الذي أصدره بنك المغرب حول الاستقرار المالي، إذ عرفت المدخرات المالية للأسر زيادة بقيمة 43 مليار درهم (4300 مليار سنتيم)، خلالأكمل القراءة »
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