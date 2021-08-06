بانوراما
الطاهري… أيقونة المجموعات الغنائية
عبد العزيز الطاهري… أيقونة المسرح والمجموعات الغنائية، إذ شهد تأسيس أشهر فرقة في تاريخ المغرب “ناس الغيوان” وساهم فيه، والتحق في 1974 بجيل جيلالة… كتب أجمل أغاني المجموعتين…، لكن تواضعه يجعله يفضل الصمت. هو ممثل مسرحي لمع في بطولة مسرحية “الحراز” في 1968، واشتغل في تجربة فرقة “مسرح اليوم”، معأكمل القراءة »
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