الصباح الفني
جوادي يطلب الموت
أعلن الكوميدي المغربي، المقيم في بلجيكا، عبد الفتاح جوادي، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومعاناته الصحية جراء ذلك. وظهر جوادي في مقاطع فيديو، أعلن فيها تأثره بمضاعفات الفيروس بشكل كبير، إلى درجة يقول إن وضعه يجعله في عذاب مستمر. واستغرب مشاهدو فيديوهات جوادي طلبه من الجمهور الدعاء له بالموتأكمل القراءة »
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