الرياضة
رحيل الشاوي… رمز الكوكب
توفي أحمد بلقرشي، الملقب بالشاوي، الحارس السابق للكوكب المراكشي والمنتخب الوطني لكرة القدم، أول أمس (الأربعاء)، بعد معاناة مع السرطان، ومرحلة علاج لم تنفع في تخليص جسده من المرض الخبيث. وخلف رحيل الشاوي حزنا كبيرا في نفوس الرياضيين المراكشيين والمغاربة بصفة عامة، لما كان يتمتع به الراحل من طيبوبة وتواضعأكمل القراءة »
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