الرياضة
“السوبر الإفريقي” في 24 شتنبر
حددت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، 24 شتنبر المقبل، موعدا ل”السوبر الإفريقي”، الذي يجمع الرجاء الرياضي، حامل كأس الكنفدرالية، بالأهلي المصري، بطل الأندية البطلة. وتقام المباراة على ملعب جاسم بن حمد في قطر، أحد ملاعب مونديال قطر 2022، حسب الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأسيوي والكنفدرالية الإفريقية. وتعد النسخة المقبلة للسوبرأكمل القراءة »
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