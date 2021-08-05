تأجيل انعقاد المهرجان الدولي للسينما والهجرة بوجدة

أفاد منظمو الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للسينما والهجرة بوجدة، التي كانت ستنعقد خلال الفترة ما بين 14 و 18 غشت الجاري، بأنه تقرر تأجيلها إلى موعد لاحق.

وأوضح البلاغ أن جمعية التضامن للتنمية والهجرة، الجهة المنظمة للمهرجان، قررت تأجيل الدورة التاسعة من هذه التظاهرة الثقافية إلى غاية تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب.

وكان برنامج هذه الدورة ، التي اختير لها شعار “دور السينما في تعزيز الأمن الثقافي للمجتمعات”، وكانت ستقام فعالياتها بمسرح محمد السادس بوجدة، يتضمن تنظيم مسابقة رسمية للأفلام المشاركة، فضلا عن العديد من الأنشطة الثقافية والسينمائية.