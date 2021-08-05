الفلاحة.. إصدار تقرير حول حصيلة وآثار مخطط المغرب الأخضر

أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، تقريرا حول حصيلة مخطط المغرب الأخضر، تحت عنوان “مخطط المغرب الأخضر: الحصيلة والآثار 2008-2018”.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا التقرير يعرض الإنجازات والأرقام الرئيسية لاستراتيجية المغرب الأخضر، بعد عشر سنوات من إطلاقها في أبريل 2008 من قبل الملك محمد السادس، والتي كانت لها آثار إيجابية مهمة على الفلاحة والاقتصاد الوطني.

وتم إنجاز الحصيلة في إطار مقاربة شمولية بإشراك 19 فيدرالية بيمهنية للقطاع الفلاحي و12 غرفة فلاحية.

ويقدم هذا التقرير، وفقا للمصدر ذاته، صورة واقعية للقطاع الفلاحي خلال 10 سنوات بعد تنزيل مخطط المغرب الأخضر مع أهم إنجازاته والمجالات التي ستتطلب المزيد من الجهد والعمل.

وعلى المستوى الاقتصادي، تجدر الإشارة إلى أن الناتج الداخلي الخام تضاعف بين 2007 و2018، وانتقلت مساهمة الفلاحة في نقاط نمو الناتج الداخلي الخام من 7 في المائة خلال العقد 1998-2008، إلى 17 في المائة خلال العقد 2008-2018.