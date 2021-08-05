إيداع ملفات تبديل رخصة السياقة بوكالات “بريد كاش” و”بريد بنك”

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أنه سيتم الشروع في إيداع ملفات تبديل رخصة السياقة أو الحصول على نظير منها بوكالات “بريد كاش” و”بريد بنك”، بشكل تدريجي، ابتداء من 9 غشت الجاري.

وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أنه سيتم، الشروع، في مرحلة أولى، في إيداع هذه الملفات بـ72 وكالة “بريد كاش” و”بريد بنك” على مستوى مدينة الدار البيضاء ابتداء من 9 غشت، على أن يتم تعميم هذه العملية، ابتداء من 16 غشت بجهة الرباط سلا القنيطرة، وابتداء من فاتح شتنبر 2021 بالنسبة لباقي جهات المملكة.

وتندرج هذه العملية، في إطار التدابير اللازمة من أجل تنزيل مضامين اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بتاريخ 01 يونيو 2021 بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومجموعة “بريد بنك” و”بريد كاش”، بشكل تدريجي، في أفق تمكين المواطنين من إيداع ملفات رخص السياقة والبطائق الرمادية دون الحاجة إلى التنقل إلى مراكز تسجيل السيارات.

ويمكن الاطلاع على لائحة وكالات “بريد كاش” و”بريد بنك” المعنية بتوفير الخدمات المذكورة بشكل تدريجي، من خلال بوابة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو بوابة بريد كاش أو بوابة بريد بنك، كما يمكن الاطلاع على هذه اللائحة بمداخل المصالح الإقليمية والعمالاتية للوكالة (مراكز تسجيل السيارات).

ويمكن للمواطنين المعنيين اختيار إحدى وكالات “بريد كاش” أو “بريد بنك” القريبة من محل سكناهم، من أجل إيداع ملفات تبديل رخصة السياقة أو الحصول على نظير منها دون الحاجة إلى حجز مواعيد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مساء، على أن يتم استلام رخصهم عند توفرها من وكالات الإيداع ذاتها.

كما يمكن للمرتفقين المعنيين تتبع وضعية معالجة ملفاتهم عبر البوابات الإلكترونية المذكورة، إضافة إلى توصلهم برسائل نصية على رقم الهاتف المدلى به تخبرهم بتطور معالجة ملفاتهم.

ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بهذه المناسبة، جميع المرتفقين إلى احترام التدابير الاحترازية التي توصي بها السلطات العمومية من ارتداء للكمامات واحترام التباعد الجسدي عند الولوج إلى وكالات “بريد كاش” أو “بريد بنك” أو إلى المصالح الإقليمية والعمالاتية للوكالة.