fbpx
الصباح الفني

بنشليخة تستمر في مزاولة التجارة

منذ دقيقتين
أعلنت المغنية منال بنشليخة استمرارها في مجال عالم التجارة، وقالت إنها تعتزم إطلاق علامة تجارية خاصة بمواد التجميل، بعدما أعلنت في وقت سابق إطلاق علامة خاصة بالملابس النسائية والرجالية أيضا. وتقاسمت بنشليخة مع متابعي صفحتها الرسمية على «إنستغرام»، بعض تفاصيل خطوتها الجديدة، وشاركت معهم مجموعة من الصور التي تلمح منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين

زر الذهاب إلى الأعلى