الصباح الفني
بنشليخة تستمر في مزاولة التجارة
أعلنت المغنية منال بنشليخة استمرارها في مجال عالم التجارة، وقالت إنها تعتزم إطلاق علامة تجارية خاصة بمواد التجميل، بعدما أعلنت في وقت سابق إطلاق علامة خاصة بالملابس النسائية والرجالية أيضا. وتقاسمت بنشليخة مع متابعي صفحتها الرسمية على «إنستغرام»، بعض تفاصيل خطوتها الجديدة، وشاركت معهم مجموعة من الصور التي تلمح منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا