حوادث
اعتقال سارق وكالة لتحويل الأموال
أودع شخص عمره 38 سنة، السجن بعدما اعتقلته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، لسرقته وكالة لتحويل الأموال بحي ياسمينة الثانية بجماعة ويسلان بمكناس، بعدما ظل في حالة فرار طيلة أيام أعقبت سطوه عليه وتداول شريط فيديو يوثق لسرقته الوكالة. ونسق أمن فاس مع نظيره بمفوضية ويسلان، لتشخيص هوية اللص،أكمل القراءة »
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