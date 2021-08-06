وطنية
إغراق مدن الشمال
أدى السماح للمواطنين بالتنقل بين المدن والأقاليم، رغم اشتراط رخص التنقل، إلى إغراق جل مدن الشمال، خاصة الساحلية منها، إذ يطرح السؤال حول هذه التنقلات الكبرى، فإذا كان التنقل استثنائيا من أجل العمل والدراسة أو المرض أو أغراض ملحة فقط، فإن كثيرين احتالوا على السلطات من أجل السفر والاستمتاعأكمل القراءة »
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