الرياضة
الجيش يحسم صفقة مدافع رواندي
حسم الجيش الملكي صفقة المدافع الرواندي إيمانويل ما نيشيموي في آخر لحظة، بعدما تعثرت للوهلة الأولى، بسبب المطالب المالية، لفريقه السابق الجيش الرواندي. ويعد مانيشيموي ثاني صفقة يبرمها الفريق العسكري في مرحلة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع محمد الشيبي من اتحاد طنجة قبل أربعة أيام. وقال مانيشيموي، البالغ من العمرأكمل القراءة »
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