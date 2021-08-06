الصباح الفني
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سنغالي يجري امتحانات متنكرا في زي امرأة يمثل طالب سنغالي تنكّر في زيّ امرأة ليقدّم امتحانات الشهادة الثانوية العامة محلّ صديقته، أمام القضاء مع حبيبته. وقد وضع الطالب الذي يدرس في جامعة في شمال البلاد مع صديقته في سجن ديوربيل (وسط) على ذمّة التحقيق، بعد استجوابهما ليومين، بحسب ما أفادأكمل القراءة »
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