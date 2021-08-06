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حوادث

قتيل و15 جريحا في حادثين بتازة

منذ دقيقتين
توفي ثلاثيني وأصيب أكثر من 15 شخصا في حادثتي سير وقعا, أول أمس (الأربعاء)، بجماعتين بتازة، إحداهما على الطريق بين جماعتي وادي أمليل وأحد ولاد زباير، نجمت عن اصطدام قوي بين سيارتي أجرة نقطة انطلاقتهما نفسها، ما أدى لوفاة الضحية وإصابة 10 ركاب آخرين بجروح متفاوتة. وتوفي الضحية «ع. ع»أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين

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