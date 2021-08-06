حوادث
8 سنوات لمعرقل المرور بالجديدة
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الأربعاء)، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة متهم والحكم عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية عرقلة مرور الناقلات بغرض تعطيل المرور والسرقة الموصوفة والسكر العلني البين والتخدير وخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية وحمل سلاح بدون مبرر مشروع والتهديدأكمل القراءة »
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