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تطبيق يعتبر تطبيق “موبي كورة 2022″، من التطبيقات الحديثة، التي تقدم خدمة مجانية لمشاهدة القنوات المدفوعة على الهاتف، بدون إعلانات التي طالما كانت ترهق المشاهدين، وتشدد الجهة التي طرحت التطبيق على أنه احترافي، وذو جودة عالية، وهو من التطبيقات التي ينصح بتحميلها على الهاتف. وخصص هذا التطبيق للهواتف التي تعملأكمل القراءة »
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